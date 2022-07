Ci sono segnalazioni abbastanza chiare su problemi occorsi ai server Minecraft oggi 20 luglio, considerando il fatto che tanti giocatori dalle 11:30 di questo mercoledì faticano ad accedere alla piattaforma. Anomalia palese, che ricorda in parte quello che vi abbiamo riportato in passato sul nostro magazine. Si tratta di criticità al momento non specificate, motivo per il quale non conosciamo ancora la causa del disservizio, sperando che tutto possa essere archiviato nel più breve tempo possibile dai tecnici che seguono la vicenda.

Focus sui server Minecraft oggi 20 luglio, dopo le segnalazioni riguardanti i problemi di accesso

Quali sono al momento le indicazioni trapelate sul web in merito ai disservizi riscontrati coi server Minecraft oggi 20 luglio? Si tratta fondamentalmente di problemi generici che vengono a galla in fase di accesso. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non abbiamo prese di posizione ufficiali da parte del team, ma è possibile seguire in tempo reale la curva delle segnalazioni direttamente su Down Detector, in modo da capire come stiano evolvendo le cose minuto dopo minuto.

Allo stato attuale, è impossibile sbilanciarsi e avanzare ipotesi. Sia sulla causa dei problemi occorsi ai server Minecraft questa mattina, sia sui tempi necessari affinché si possa risolvere l’anomalia. I numeri non sono altissimi, ma è chiaro che la situazione debba essere monitorata per comprendere la reale portata del disservizio. A voi come stanno andando le cose in queste ore? Fateci sapere con un commento a fine articolo.

Vi terremo aggiornati appena ci saranno ulteriori aggiornamenti sui problemi riscontrati coi server Minecraft, in modo da essere sempre sul pezzo in merito ad un disservizio tutto sommato sotto controllo. Potrebbe trattarsi di un disservizio temporaneo, ma ne sapremo di più a stretto giro.