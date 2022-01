Ci sono problemi Minecraft da segnalare in questo martedì 18 gennaio. Il noto titolo molto amato da più o meno giovani presenta delle anomalie vistose da questa mattinata: queste riguardano il login alle sessioni online e generici errori di server non ancora chiariti.

Come al solito, il servizio Downdetector ci viene in aiuto quantificando i problemi Minecraft odierni. Per il titolo che consente ai giocatori di costruire costruzioni con cubi in un mondo tridimensionale pieno di scenari diversi tra loro, le attuali segnalazioni di disservizi sono nell’ordine del centinaio. In particolar modo, come già anticipato, gran parte dei potenziali giocatori non riescono a loggarsi in alcun modo in questa giornata. I più fortunati, pur accedendo al game, continuano a visualizzare dei messaggi di errore che di fatto rendono l’esperienza di gioco impossibile o comunque frustrante.

Al momento di questa pubblicazione, nessun canale ufficiale del gioco come quello Twitter @Minecraft ha rilasciato chiarimenti sugli attuali problemi Minecraft. Si potrebbe dunque sperare in un rapido ritorno alla normalità, magari dopo qualche intervento degli esperti già nei prossimi minuti. Il disservizio ha natura globale, dunque a lamentarsi non saranno solo i giocatori italiani impossibilitati a svolgere qualunque sessione d gioco in questo martedì di metà gennaio ma anche quelli residenti in tutte le altre parti del mondo.

Aggiornamento 12:05 – Le anomalie del gioco stanno rientrando in questa giornata. I problemi Minecraft potrebbero del tutto essere rientrati in pochi minuti, vista la rapidità con la qualche le segnalazioni di errori stanno diminuendo, così come segnalato anche da Downdetector. In attesa che la normalità torni sovrana per le sessioni di gioco in Italia come nel resto del mondo, va precisato che nessun comunicato o nota ufficiale è sopraggiunta per spiegare il perché dei malfunzionamenti.

