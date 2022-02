Ci sono problemi legati ai server Xbox Live questa mattina, in riferimento ad alcune segnalazioni partite attorno alle 9 del 4 febbraio che testimoniano l’anomalia in corso. Si parla, più in particolare, di disservizi in qualche modo legati a Minecraft, ma la questione potrebbe essere più estesa di quanto si pensi, a proposito del login da app. Non siamo al cospetto del down che abbiamo trattato sul nostro magazine in autunno con un altro articolo, è giusto premetterlo, ma considerando l’orario le segnalazioni del pubblico non vanno in alcun modo sottovalutate.

Occhio ai server Xbox Live: problemi con Minecraft e login da app

Già, perché con ogni probabilità se fosse sera, quando si connettono sicuramente più utenti, i numeri registrati in questi minuti su Down Detector sarebbero decisamente più significativi. Ecco perché non dobbiamo sottovalutare il disservizio che potrebbe essere in corso in questi minuti coi server Xbox Live. I problemi con Minecraft e quelli che più in generale vengono segnalati con il login da app, infatti, rappresentano un’anomalia non di poco conto che sta creando disagi. Soprattutto a coloro che vorrebbero accedere all’applicazione tramite PC.

Vedremo quale sarà l’evoluzione di questa storia, sperando che il disservizio trattato questa mattina possa rientrare nel più breve tempo possibile. Al momento, va detto, non ci sono in rete comunicazioni ufficiali da parte del colosso, affinché si possa chiarire l’origine dei problemi occorsi ai server Xbox Live. Resta da capire se la questione coinvolga in modo specifico un titolo del calibro di Minecraft, oppure se le difficoltà tecniche siano più generiche. Come del resto avviene spesso e volentieri in queste circostanze.

A voi come vanno le cose? Riscontrate problemi coi server Xbox Live, o più in particolare con Minecraft? Fateci sapere con un commento qui di seguito, per mettere a fuoco la questione.