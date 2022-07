In tanti si chiedono quando finisce il caldo a luglio 2022, considerando il fatto che l’ondata in arrivo rischia di metterci in seria difficoltà nel corso delle prossime settimane. Dopo le considerazioni fatte a giugno, quando abbiamo approcciato il primo periodo critico nel nostro Paese sotto questo punto di vista con un primo punto della situazione, occorre capire a cosa stiamo andando incontro qui in Italia. Premesso che alcune aree saranno più colpite di altre, ci aspettano giorni non semplici, con la necessità di suddividere le prossime due settimane in tre fasi.

Riscontri su quando finisce il caldo a luglio 2022: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Allo stato attuale, cosa possiamo dire su quando finisce il caldo a luglio 2022? Un riscontro interessante, a tal proposito, ci arriva come sempre da Giuliacci. Come accennato, dobbiamo divedere la seconda parte del mese in tre fasi. Ora come ora, siamo nel pieno della prima fase, quella compresa tra il 17 e il 20 luglio. In questi giorni, i termometri potranno arrivare fino a 35 gradi, anche se la fonte afferma che non dovremmo superare la soglia dei 37 o 38 gradi. Motivo semplice, in quanto l’aria calda in arrivo in Italia è di origine subtropicale atlantica.

L’arco temporale più delicato lo vivremo nella seconda parte di questa settimana, per sette giorni circa. Già, perché la seconda fase compresa tra il 21 ed il 27 del mese, sarà al contrario della prima di origine sahariana. Insomma, a giorni ci troveremo nel pieno dell’anticiclone africano. Avremo poi una terza fase, fra il 28 e il 31 di luglio, in cui finalmente assisteremo ad una graduale flessione.

Insomma, dalla prossima settimana migliorerà la situazione, ma anche tra fine luglio ed inizio agosto vivremo giorni abbastanza bollenti. Quantomeno, ora sappiamo quando finisce il caldo e la sua fase più critica.