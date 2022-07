Ci sono nuove informazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per tutti coloro che si chiedono quando finisce il caldo in Italia. Giornate critiche quelle che stiamo vivendo, con picchi ritenuti insostenibili in diverse regioni del Paese. In linea con quanto abbiamo riportato pochi giorni fa tramite altro articolo, occorre fare il punto della situazione, in modo da capire cosa ci aspetti la prossima settimana. Fermo restando che, al momento, qualsiasi previsione focalizzata sul mese di agosto sarebbe quantomeno frettolosa qui da noi.

Riscontri su quando finisce il caldo a luglio: come stanno le cose qui in Italia in vista dei prossimi giorni

Allo stato attuale, quali sono le informazioni in nostro possesso per coloro che si pongono quesiti su quando finisce il caldo a luglio? Occorre fare molta attenzione agli scenari previsti la prossima settimana, a prescindere dal fatto che in alcune regioni si respirerà, mentre in altre faremo ancora fatica. Ad esempio, gli ultimi riscontri di Giuliacci ci dicono che qualcosa potrebbe cambiare tra martedì 26 e mercoledì 27 luglio, come riportato da altre testate, quando dovrebbero arrivare temporali anche di intensità significativa al Nord, sulle Alpi, fino ad arrivare alla pianura.

In generale, dovremmo assistere ad un graduale miglioramento della situazione nel corso degli ultimi giorni del mese, con temperature decisamente più fresche che dovrebbero essere generate da instabili correnti atlantiche in arrivo sull’Italia. Tuttavia, le previsioni che hanno preso piede per il nostro Paese appaiono abbastanza circoscritte. Già, perché il discorso portato avanti oggi pare circoscritto ad alcuni temporali previsti al Nord e sulle regioni centrali adriatiche.

Quando finisce il caldo al Centro e al Sud? Difficilmente ci saranno scossoni la prossima settimana. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori aggiornamenti sotto questo punto di vista, stando alle previsioni degli esperti.