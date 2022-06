L’ondata di caldo che sta attraverso l’Italia non sembra voler finire: in molti si stanno chiedendo quanto altro tempo ancora durerà e quando avremo un po’ di tregua. L’anticiclone africano Caronte ci terrà compagnia per tutta la settimana, con picchi di temperature oltre i 40° (intorno ai 43, 44° nelle località interne di Sicilia e Sardegna, che restano le zone più colpire dal forte caldo di questi giorni).

L’ondata di caldo si è ormai abbattuta su gran parte del centro-sud, stringendo nella propria morsa soprattutto le due Isole. Le colonnine di mercurio sfiorano punte record per la fine di giugno, andando oltre i 40°. In ogni caso, le temperature non saliranno ancora a lungo: si avvicina un fronte temporalesco che, a partire da oggi 28 giugno, colpirà le regioni settentrionali, pronte a rinfrescare con piogge e temporali (dalle Alpi le perturbazioni arriveranno nelle zone pianeggianti del nord-ovest). L’ondata di caldo, quindi, troverà un certo assestamento, soprattutto al nord e su parte del centro.

C’è da dire che Caronte, nella seconda parte della settimana, insisterà nuovamente su tutta l’Italia. Un po’ di fresco arriverà nella settimana compresa tra il 6 ed il 10 luglio, per cui bisogna pazientare ancora ed armarsi di tutti gli apparecchi utili a soffrire meno temperature così elevate (ventilatori, condizionatori – specie se usati con parsimonia – idratazione continua, bevendo acqua fresca e reintegrando con sali minerali, evitare di uscire di casa nelle ore più calde – rinfrescarsi quando possibile e restare sotto l’ombrellone in spiaggia). In altre parole, l’ondata di caldo che si è abbattuta sull’Italia ormai da qualche giorno non cesserà troppo velocemente. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

