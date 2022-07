I Misteri di Murdoch 10 continua su Giallo con due nuovi episodi in prima visione assoluta per l’Italia: il canale 38 del digitale terrestre trasmette infatti in esclusiva le nuove stagioni inedite del popolare dramma investigativo canadese ambientato alla fine dell’Ottocento, con protagonista Yannick Bisson nei panni dell’abile e all’avanguardia investigatore William Murdoch.

Due nuovi episodi de I Misteri di Murdoch 10 vanno in onda nella prima serata di lunedì 18 luglio, ormai a ridosso del finale di stagione: si tratta infatti degli episodi 13 e 14 della decima stagione, che si compone di 18 episodi. La programmazione de I Misteri di Murdoch 10 arriva dunque al terzultimo appuntamento su Giallo questa settimana: la conclusione, con la messa in onda degli ultimi due episodi, è prevista sulla rete per il prossimo 1° agosto.

Ecco le trame de I Misteri di Murdoch 10 per i due episodi in prima tv in onda il 18 luglio a partire dalle 21.10, intitolati rispettivamente Il vicinato del signor Murdoch e Da Murdoch all’eternità.

Quando William e Julia eseguono un esercizio di addestramento nella loro nuova proprietà, scoprono che questa è stata utilizzata come un cimitero.

Murdoch escogita un misterioso tonico che sostiene essere la fonte della giovinezza e ha funzionato sull’ispettore, ma la sua ricerca di una partnership commerciale allarma Crabtree.

I Misteri di Murdoch 10 è stata trasmessa per la prima volta in Canada dalla CBC nella stagione 2016/2017, ma ha debuttato in Italia su Giallo solo la scorsa primavera. In totale la fortunata serie tratta dai romanzi gialli di Maureen Jennings ha raggiunto quota 16 stagioni.

