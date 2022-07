Quali sono i voli cancellati oggi 17 luglio per lo sciopero Volotea, Easyjet, Ryanair e ITA? La giornata di mobilitazione dei controllori di volo ENAV e delle singole compagnie aeree creerà molti disagi ai viaggiatori soprattutto nel pomeriggio, in particolare nella fascia oraria che va dalle 14 alle 18. Di seguito sono riportati i dettagli sulle tratte sospese per ogni singolo operatore, fermo restando che quanto riportato potrebbe purtroppo subire ancora delle modifiche.

Voli cancellati Volotea e Easyjet

Lo sciopero Volotea comporterà la cancellazione di diversi voli della compagnia spagnola. La lista esatta delle tratte che non saranno garantite (soprattutto nella fascia pomeridiana) è presente sul sito del vettore in un apposito elenco ufficiale. Allo stesso tempo anche EasyJet avrebbe dovuto cancellare un centinaio di voli: non avendo fornito una lista esatta delle tratte interessate dalle mobilitazioni, è il caso di tenere sempre aggiornata la pagina ufficiale Flight Tracker per verificare il proprio volo.

Ryanair e ITA

Dopo il dettaglio sullo sciopero Volotea e Easyjet e i relativi voli cancellati, è il caso di fornire altre informazioni sulle mobilitazioni Ryanair e ITA. La prima compagnia aerea incolpa i controllori ENAV dei disagi dei voli e invita i suoi clienti a verificare lo stato dei voli sul suo sito in tempo reale. Per finire, sempre in giornata, anche per ITA parecchie tratte saranno annullate. La lista completa e sempre aggiornata dei disagi sarà consultabile per tutti i viaggiatori in questa pagina. Di certo chi parte oggi per una qualsiasi destinazione di andata o di ritorno è destinato ad avere non poche difficoltà. Queste ultime si aggiungono ai numerosi disagi già di scena in questo mese di luglio negli aeroporti soprattutto per la gestione dei bagagli. Lo stesso caos potrebbe prorogarsi ancora per non poco.

