In queste ore tornerà molto utile a tanti viaggiatori controllare lo stato dei voli Lufthansa. Oggi 15 febbraio, la compagnia aerea sta vivendo una serie di grosse difficoltà nella gestione dei voli appunto e dunque dei passeggeri. Le motivazioni del caos di scena sono state appena comunicati e si consiglia dunque a chiunque stia per mettersi in viaggio di rimanere informato sulla sua tratta, almeno per non arrivare impreparati in aereoporto.

Prima di specificare quale sia la modalità ufficiale per controllare lo stato dei voli Lufthansa oggi e in qualsiasi altro momento, è il caso di chiarire cosa stia succedendo in questo mercoledì di metà mese. Come comunicato dalla stessa compagnia aerea attraverso i suoi canali social ufficiali, ci sono dei grossi problemi che stanno interessando i sistemi informatici proprietari. Delle gravi interruzioni di rete sonola conseguenza di lavori in corso nella regione di Francoforte. La situazione, sembrerebbe non prevedibile, sta creando forti anomalie proprio alle piattaforme informatiche della compagnia e per questo motivo molti voli sono stati cancellati, altri subiranno dei vistosi ritardi.

Considerato il caos di queste ore, i viaggiatori in partenza faranno bene a controllare lo stato dei voli Lufthansa direttamente sulla sezione dedicata del sito della compagnia. Visitando questo collegamento ufficiale, sarà facile sapere se il proprio viaggio è confermato, è stato cancellato o subirà dei ritardi. Basterà inserire il numero di linea aerea, quello di volo e la data odierna Il sistema è costantemente aggiornato, dunque le informazioni restituite non dovrebbero contenere alcun errore o inesattezza. Magari è consigliabile ripetere l’operazione anche più volte nel tempo per avere l’informazione più puntuale e recente. Non si hanno notizie in merito a quando la situazione tornerà alla normalità: molto dipenderà dalla portata del down dei sistemi informatici della compagnia e dalla risoluzione definitiva dei malfunzionamenti nella regione di origine.

