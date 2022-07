In molti, in questo periodo, si chiedono come recuperare un profilo Instagram rubato. Il furto di identità social non interessa più solo account di persone note e comunque molto seguite ma anche gente comune. Per questo motivo, i consigli pratici forniti dal Centro Europeo Consumatori risulteranno funzionali a molti. Il primo suggerimento utile è quello di eseguire tutti i passaggi indicati di seguito dal dispositivo con il quale si è stati più connessi proprio al social per immagini.

Come recuperare un profilo Instagram rubato in pochi passaggi

Innanzi tutto si dovrà procedere con il login ma scegliendo subito la voce “password dimenticata“. Il sistema chiederà dove si desidera ricevere i codici per il ripristino ma questi ultimi saranno i riferimenti degli hacker responsabili del furto. La via di fuga è rappresentata dalla voce “Altro”: selezionandola, si potranno fornire di nuovo i propri contatti, dunque email e numero ai quali si riceveranno i codici di accesso da inserire in piattaforma social. Effettuato questo passaggio, verranno richiesti ancora i codici per l’autenticazione i quali saranno stati pure modificati a nostra insaputa. A questo punto bisognerà cliccare sulla voce “Non ho codici” e nella nuova finestra sarà possibile scegliere l’opzione “Il mio profilo è stato hackerato“.

La procedura non è ancora terminata e di seguito è spiegato come recuperare un profilo Instagram rubato partendo proprio dall’ultimo passaggio indicato, ossia dopo aver confermato l’hackeraggio del profilo. Verrà richiesto se nelle foto e altri contenuti condivise si è riconoscibili. Rispondendo si verrà richiesto di girare un video con la propria persona in bella evidenza. In 24 ore, il social valuterà l’effettiva corrispondenza tra chi è presente in clip con tutti i contenuti pregressi. A questo punto, nuovi codici di autenticazione verranno inviati al proprietario effettivo dello spazio social permettendogli un nuovo accesso. Dopo il giusto login, le informazioni di contatto andranno subito controllate per evitare che queste siano ancora quelle degli hacker.

