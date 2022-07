I proprietari del Samsung Galaxy Watch 4 saranno felici di ricevere la quarta beta della One UI 4.5, che non aggiunge particolari novità al software, ma risolve diversi problemi, tra cui uno di connettività che importunava gli utenti ormai da un po’ di tempo. La beta 4 (R8xxXXU1ZVG3) della One UI 4.5 migliora le prestazioni e la stabilità del Samsung Galaxy Watch 4, mettendosi alle spalle annose problematiche come quella relativa alla modalità sonno ed alle applicazioni dei messaggi e della batteria (che davano, in qualche caso, molto filo da torcere agli utenti che ne hanno fatto esperienza nel tempo).

Non sono presenti modifiche di natura grafica o funzionale (cosa che a qualcuno di voi potrebbe anche dispiacere), questo vogliamo premetterlo prima che possiate farvi qualche illusione. In ogni caso, sappiate che, come vi dicevamo prima, è stato corretto il problema di connettività Bluetooth che, in qualche occasione, ha impedito al Samsung Galaxy Watch 4 ed alla app Galaxy Wereable di tenere una connessione stabile nell’ultimo periodo di tempo. Il rilascio dell’aggiornamento alla beta 4 della One UI 4.5 a bordo del Samsung Galaxy Watch 4 avverrà, tradizionalmente parlando, in via graduale, raggiungendo presto gli utenti iscritti al programma beta attraverso l’app Samsung Members (non dovrebbero esserci esclusi, vogliamo precisarvi questa cosa per farvi stare tranquilli).

Adesso si tratta solo di aspettare arrivi il vostro turno, pazientando il tempo necessario, che non dovrebbe essere lungo (sempre che non vengano, nel frattempo, segnalati bug degni di nota che possano compromettere l’avanzamento dello sviluppo software in modo più o meno decisivo). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

