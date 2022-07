Le barche a vela sono imbarcazioni perfette per chi desidera vivere un’estate con il vento in poppa.

Quando si tratta di barche e di vacanze estive, quelle a vela sono ideali per solcare i mari e per ottenere in cambio adrenalina e divertimento. Naturalmente bisogna sempre approcciare queste imbarcazioni con cautela, soprattutto se si è principianti, in modo tale da godersi un’esperienza spassosa ma senza alcuna controindicazione. Per questo motivo, oggi scopriremo insieme una serie di consigli utili per chi è alle prime armi.

Scegliere il modello giusto per un principiante

Il primo passo è senza dubbio la scelta della barca a vela giusta, dunque di un modello adatto per un principiante. Il consiglio è di selezionare una barca di dimensioni contenute, non troppo grande, perché in quel caso sarà molto più complessa da padroneggiare e da gestire. Per fortuna il mercato offre una soluzione per ogni gusto o livello di esperienza, dall’acquisto fino ad arrivare all’affitto. Infine, i modelli migliori per chi ha poca esperienza sono le derive, proprio per via delle loro ridotte dimensioni (maggiori nelle barche a chiglia).

Noleggiare una barca a vela con lo skipper

Se non si ha molta esperienza con queste imbarcazioni, è sempre meglio pensare all’affitto di una barca guidata da un professionista. Così sarà possibile godersi appieno la vacanza, senza doversi preoccupare della gestione della barca, per rilassarsi e lasciarsi coccolare dalle onde e dalla brezza marina. In questa pagina sul noleggio barche a vela , ad esempio, è possibile trovare anche alcune opzioni come le imbarcazioni con lo skipper, così da avere l’opportunità di staccare del tutto la spina, concentrandosi sulle bellezze offerte dal mare e dai dintorni.

Controllare le condizioni meteorologiche prima di salpare

Non è mai saggio salpare senza aver prima controllato attentamente le condizioni meteorologiche. Si tratta di un passo fondamentale, che permetterà di evitare qualsiasi imprevisto mentre si è in mare. Essendo possibile trovare informazioni utili nei bollettini nautici o su siti web specifici che trattano questo argomento, non si hanno scuse, perché la sicurezza viene prima di tutto il resto. Poi, se è presente anche uno skipper esperto, si potrà viaggiare con una maggiore serenità, nel caso il tempo dovesse cambiare all’improvviso.

Imparare le manovre di base

Il passo successivo è quello di imparare alcune manovre di base, essenziali per chi si avvicina per la prima volta alle barche a vela. Tra queste, ad esempio, si trova la sosta, l’ormeggio e l’ancoraggio, oltre ovviamente alle strategie per gestire l’avvicinamento e la distanza dalle altre barche. La scelta di frequentare o meno un corso specifico è molto personale, ma si tratta di argomenti che vengono sempre affrontati nei corsi obbligatori per conseguire la patente nautica.

In conclusione, le barche a vela sono mezzi potenzialmente ricchi di divertimento e in grado di regalare molte soddisfazioni. Chi è poco esperto, però, dovrebbe sempre seguire i consigli visti oggi, per approcciare queste imbarcazioni nel modo corretto, e per farlo in tutta sicurezza, minimizzando qualsiasi possibile rischio.

