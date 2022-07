Ricomincia Balthazar su Giallo, la serie crime francese che ha appassionato il pubblico in patria quanto quello italiano. A partire dal 14 luglio, il canale 38 manderà in onda le repliche della serie tv, ogni giovedì sera due episodi a settimana. Il 4 agosto partirà la seconda stagione.

Il protagonista è Raphael Balthazar, geniale medico legale dal carattere non facile, ma sul campo d’azione riesce a risolvere brillantemente i casi di omicidio. Lavorare con lui è affascinante quanto esasperante, perché prende in giro standard e convenzioni. Diventerà il compagno di squadra del comandante della polizia Hélène Bach, una donna razionale recentemente arrivata in città. Entrambi dovranno affrontare le indagini di omicidio più complesse nella Parigi moderna. E ovviamente tra i due, personalità agli antipodi, voleranno anche scintille. Ma Balthazar è ossessionato dal violento omicidio di sua moglie, Lise, avvenuto 12 anni prima. Dovrà fare i conti con questo trauma per restare coi piedi a terra e aiutare Hélène nelle sue indagini che si presentano di episodio in episodio.

Si parte dall’episodio 1×01 intitolato In carne ed ossa. Un pubblico ministero delle Assise di Parigi e sua moglie vengono trovati morti nella loro casa. Durante questa indagine, il talentuoso patologo forense Raphaël Balthazar incontra il rigoroso capitano della polizia Hélène Bach. A seguire, l’episodio 1×02 intitolato Condanna a morte. Un corpo viene trovato in un cantiere edile, con la faccia strappata. Nonostante le apparenze, non si tratta di un dipendente che lavorava lì, ma un bibliotecario. Chi potrebbe desiderare la morte di un uomo con una vita apparentemente tranquilla?

Nel cast e personaggi di Balthazar su Giallo, Tomer Sisley nei panni del patologo forense Raphaël Balthazar; Hélène de Fougerolles interpreta il Capitano Hélène Bach; Philypa Phoenix è Fatim; Côme Levin è Eddy; Yannig Samot è il tenente Jérôme Delgado; e Pauline Cheviller nella parte di Lise, l’ex compagna di Balthazar assassinata da un serial killer.

La quinta stagione è prevista nel 2023 in Francia: le riprese sono iniziate qualche settimana fa. L’appuntamento con Balthazar su Giallo è per stasera alle 21:10.

