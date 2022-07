È iniziata una nuova stagione per il Napoli guidato da mister Luciano Spalletti, che quest’anno purtroppo dovrà rinunciare all’ormai ex capitano Lorenzo Insigne, quasi sicuramente al “comandante” del reparto difensivo Kalidou Koulibaly (prossimo ad indossare i colori del Chelsea) e probabilmente anche a “Ciro” Dries Mertens. Ad oggi, i calciatori azzurri si trovano in ritiro pre-campionato a Dimaro (in Trentino), dove nei prossimi giorni scenderanno in campo in ben due match: il primo contro l’Anaune Val di Non in programma giovedì 14 luglio alle 18.00 e il secondo contro il Perugia domenica 17 luglio sempre alle 18.00. Per la prima volta queste due partite saranno visibili in diretta e in modo gratuito sul profilo ufficiale Facebook della SSC Napoli.



Il club partenopeo, poi, proseguirà il ritiro Castel di Sangro (in Abruzzo). La squadra del presidente De Laurentiis sarà impegnata in ben quattro amichevoli di livello internazionale che si svolgeranno tutte presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Come riporta in una nota la società partenopea, la prima sfida è in programma mercoledì 27 luglio alle ore 20.30 contro l’Adana Demirspor Kulübü (dove incontreranno Balotelli e Montella) squadra della Süper Lig turca; successivamente, ovvero domenica 31 luglio alle ore 20.30 il Napoli sfiderà il Real Club Deportivo Mallorca.



Il terzo match sarà, invece, contro il Girona Futbol Club in programma mercoledì 3 agosto alle ore 20.30; infine, l’ultimo e quarto test-match pre-stagionale si giocherà sabato 6 agosto alle ore 20.30 contro l’RCD Espanyol. I quattro match amichevoli si potranno vedere in modalità pay per view su Sky dall’Italia al prezzo di 9,99 euro per ogni singola partita; inoltre, al medesimo costo la sfida si potrà attivare anche su altre piattaforme digitali, che solamente nei prossimi giorni saranno enunciate.

