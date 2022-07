Sono stati annunciati i primi concerti di Alex nel 2022. Il cantante, ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi, partecipante dell’ultima edizione del programma vinta da Luigi Strangis, è atteso dal vivo in tutta Italia.

Già fuori le prime date, per le quali i biglietti saranno disponibili da domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 15.00. Questi non sono che i primi di una lunga serie di concerti che coinvolgeranno i fan di Alex da nord a sud della penisola a partire dal mese di settembre. In estate infatti il cantante sarà ancora in giro per ospitare radio e TV ma dai primi giorni di settembre darà il via anche alla tournée live attraverso la quale presenterà i suoi brani.



“Se ne aggiungeranno tante altre, intanto segnate queste che sono due estive e due invernali nei club”, scrive Alex sui social, e pubblica i dettagli dei primi quattro eventi.

Si parte il 3 settembre con un live a Zafferana Etnea, Anfiteatro Falcone Borsellino. Si prosegue il 9 settembre a Porto Recanati. Le due tappe autunnali nei club sono invece quelle attese a Roma e Milano rispettivamente per mercoledì 9 novembre a Largo Venue e per mercoledì 23 novembre al Fabrique.

I biglietti per i quattro concerti di Alex nel 2022 saranno disponibili da domani, in prevendita su TicketOne, sia online che nei punti vendita fisici di tutta la penisola.

I concerti di Alex nel 2022

3 Settembre 2022

ZAFFERANA ETNEA (CT) – ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO

Venerdì 9 Settembre 2022

PORTO RECANATI (MC) – ARENA BENIAMINO GIGLI

Mercoledì 9 Novembre 2022

ROMA – LARGO VENUE

Mercoledì 23 Novembre 2022

MILANO – FABRIQUE