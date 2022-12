“Volevo tornare ad urlare in una strada, su una piazza, assieme. Ci vediamo il 31 a Chieri (Torino)”, scrive sui social: è la conferma che il Capodanno 2023 con Alex ci sarà. L’artista è atteso in piazza a Chieri, in provincia di Torino, per il concerto della notte più lunga dell’anno.

Alex brinderà all’arrivo del 2023 e saluterà definitivamente il 2022 sul palco. Sarà il protagonista della notte di San Silvestro nella città di Chieri e si esibirà in un concerto gratuito. Per trascorrere il Capodanno 2023 con Alex, dunque, ai tanti fan del cantante non resta che raggiungere la regione Piemonte.

L’evento con Alex fa parte della rassegna Che Natale!…a Chieri, al via il 18 dicembre con una programmazione a tema natalizio in grado di accontentare tutte le fasce di età. Che Natale! è un progetto della Città di Chieri, realizzato in collaborazione con ProChieri, Associazione blucinQue ETS, Festival Monferrato on Stage, con il patrocinio della città di Torino e il contributo della Camera di Commercio di Torino.

“Il ricco programma di iniziative che presentiamo permetterà ai chieresi di vivere l’atmosfera che caratterizza questo periodo di feste”, le parole del sindaco Alessandro Sicchiero.

“Tante le novità di quest’anno pensate in particolare per le famiglie e i giovanissimi, per chi ama la musica classica e per chi è appassionato di arte”, prosegue. Tra gli eventi musicali ideati e pensati per trascorrere le feste insieme in allegria, anche il concerto di Alex in piazza nella notte di Capodanno.

L’artista è atteso per il 31 dicembre sul palco allestito all’Area spettacoli ex-Tabasso, ingresso libero e gratuito. In scaletta non mancheranno i suoi successi e i brani contenuti nell’album Ciò Che Abbiamo Dentro, presentato con due date live a Roma e Milano. Il progetto fa seguito all’Ep d’esordio pubblicato dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, lo scorso giugno.