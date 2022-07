La monarchia a Roma è caduta e il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti ha scosso i tifosi romanisti e i fan che vedevano nella coppia un importante e solido sogno d’amore. A metterci sopra il carico da novanta è stato proprio Alfonso Signorini che ieri sera, ad un passo dall’annunciato comunicato stampa, ha tirato fuori la copertina del suo prossimo numero di Chi svelando alcuni dettagli, veri o presunti, della rottura tra il Capitano e la sua amata moglie e madre dei suoi figli.

In particolare, sul profilo Instagram di Chi si legge: “Mentre Totti e Ilary Blasi ufficializzano la loro separazione consensuale, sul numero di “Chi” in edicola da mercoledì 12 luglio le immagini che confermano il legame fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Due giorni prima dell’annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico”.

Il messaggio non si ferma qui e il settimanale, dopo aver confermato la liason di Totti con la Bocchi, colpisce al cuore Ilary Blasi. Secondo il settimanale, infatti, la crisi del loro matrimonio sarebbe partita quando il Capitano avrebbe letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie:

“Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre “L’isola dei famosi”. Così quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli”.

A quanto pare i due avrebbero già delle nuove relazioni e avrebbero deciso di rendere noto il loro divorzio per evitare inutili gossip e pettegolezzi, sarà davvero così?