Per una maggiore sicurezza stradale, a partire dal 2024 tutte le auto e veicoli leggeri commerciali dovranno avere a bordo alcuni dispositivi che assisteranno i conducenti alla guida andando a ridurre gli incidenti stradali, si tratta di limitatore di velocità in-telligente (ISA), assistente per il mantenimento della corsia, frenata di emergenza automatica (AEB), rilevatore in caso di sonnolenza, distrazione e perdita di attenzione del conducente ed etilometro, altrimenti noto come Alcolock.

Gli alcol test e le scatole nere sono rientrano tra le principali innovazioni richieste dall’Unione Europea, che ha approvato il Regolamento UE 2019/2144 secondo cui le automobili dovranno avere obbligatoriamente questi dispositivi a bordo dal 2024. Ricordiamo che, a partire dal 6 luglio 2022, le nuove auto in progetto non potranno essere omologate e messe in vendita se non montano a bordo la scatola nera. Mentre, per quanto riguarda l’alcol test, la predisposizione del blocco Alcolock avrà l’obiettivo di impedire che il motore dell’auto venga acceso qualora dovesse rilevare un tasso alcolico piuttosto alto nel respiro del conducente. Dunque, a partire dal 7 luglio del 2024, qualsiasi auto o veicolo commerciale leggero dovrà essere predisposto affinché possa essere installato tale dispositivo di sicurezza stradale che si collegherà alla scatola nera.

Attualmente ci sono già diversi Paesi d’Europa ad aver introdotto l’Alcolock a bordo delle auto, ma solo per coloro che guidano mezzi pubblici, per tassisti ed autotrasportatori. Tuttavia, il nuovo dispositivo potrà essere disattivato in caso di emergenza, inviando però, nel caso, una segnalazione. L’etilometro sarà tarato in base ai limiti alcolemici vigenti nel Paese: ad esempio in Italia il limite massimo è pari a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue. Ogni territorio, ovviamente, ha un limite diverso. Ad ogni modo, i dati del guidatore rilevati dall’Alcolock saranno sottoposti a registrazione dalla scatola nera ed, in virtù di un possibile incidente stradale, tali informazioni saranno importanti ai fini giudiziali e assicurativi.

Continua a leggere su optimagazine.com