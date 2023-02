Potrebbero arrivare a breve alcune novità importanti per quanto riguarda gli incentivi auto 2023 con rottamazione, visto che in tanti ad oggi non sanno cosa aspettarsi dal settore. Pochi giorni fa, anche sul nostro magazine, abbiamo analizzato per la prima volta i possibili scenari in Italia dopo il sold out degli incentivi auto 2023 con rottamazione per l’acquisto di vettura diesel e benzina. Chiaramente, chi è restato fuori sta valutando con attenzione quali possano essere gli scenari anche sotto questo punto di vista. Ecco perché occorre un punto della situazione dopo le novità trapelate oggi 15 febbraio.

Verso la rimodulazione degli incentivi auto 2023 con rottamazione: quali scenari aspettarsi oggi

Da dove arrivanole novità odierne? Sono significative le dichiarazioni rilasciate oggi da Ferdinando Uliano, segretario Fim Cisl, alla luce degli impegni che sono stati assunti oggi dal governo nel corso della tavola rotonda Stellantis. In particolare, si parla di una probabile rimodulazione degli incentivi auto 2023, ovviamente con rottamazione, che potrebbero arrivare già a fine mese. Nella peggiore delle ipotesi, le modifiche potrebbero essere quantomeno ufficializzate nel corso delle prossime due settimane.

Uliano, tuttavia, ha precisato a margine dell’intervento che il vero problema consista nel costo elevato delle auto elettriche, il cui prezzo è superiore del 50% rispetto alle vetture tradizionali. Questo passaggio potrebbe aprire ulteriori scenari dopo l’incontro odierno, in quanto le rimodulazioni degli incentivi auto 2023 rischiano di essere circoscritte allo stesso settore elettrico. Se la deduzione fosse corretta, non ci sarebbero deroghe per chi è alla ricerca di auto diesel o benzina con la rottamazione di 2.000 euro.

Staremo a vedere in quale direzione andrà il governo a fine febbraio con gli incentivi auto 2023 e la relativa rottamazione delle vecchie vetture.