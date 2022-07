Impossibile negare che nelle più belle canzoni di Max Pezzali c’è tutta la generazione Y, quella dei millennials che con l’avvento degli anni ’90 hanno vissuto la piena ondata 883, appena nati sotto la guida di Max e Mauro Repetto. Nelle canzoni di Max, apparentemente spensierate, troviamo quella voglia di ribellione che è propria della pre-adolescenza ma anche un modo di raccontare l’amore senza mezze misure.

Hanno Ucciso L’Uomo Ragno (1992)

Un personaggio della Marvel viene ucciso, e partendo da questo episodio gli 883 trovano un modo per raccontare le lotte generazionali. Il tutto viene proposto come un mondo noir pieno di pericoli, gli stessi di una società che negli anni ’90 è in costante cambiamento.

Gli Anni (1995)

Ogni bravo artista ha il suo inno generazionale. Max e gli 883 lo trovarono ne Gli Anni, che raccontava la gioventù degli anni ’80 con tutti gli elementi più caratteristici, dalle vittorie del Real Madrid ad Happy Days, ma anche le amicizie fatte di partecipazione e reciproco supporto. Iconico l’incipit: “Stessa storia, stesso posto, stesso bar”.

Il Mondo Insieme A Te (2004)

Il Mondo Insieme A Te è il secondo singolo estratto dall’album omonimo, primo disco di Max Pezzali da solista dopo la fine degli 883. Una ballata dolce e leggera, una canzone d’amore nel tipico stile dell’artista pavese accompagnato da un video in cui la protagonista è l’attrice Micaela Ramazzotti.

Eccoti (2005)

“Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia”, parole che restano impresse da questa dolcissima ballata in 6/8 di Max Pezzali dal’album Il Mondo Insieme A Te.

Sempre Noi feat. J-Ax (2012)

Già partner in crime nel brano Noi Parte 2 degli 883, Max Pezzali e J-Ax duettano in questa super hit per nostalgici degli anni ’80.