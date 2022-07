Quando Strangers dei Bring Me The Horizon decolla dopo le prime note possiamo già capire cosa ascolteremo: Oli Sykes e soci non sono soltanto dei rockettari metallomani che rumoreggiano su chitarre distorte e percussioni decompresse al minimo, sono anche messaggeri di empatia.

Lo hanno dimostrato, i BMTH, quando hanno duettato con la cantautrice norvegese Sigrid in Bad Life, offrendo al pubblico un messaggio fortissimo di speranza per chiunque si senta solo e senza risorse di fronte agli ostacoli della vita. Con Strangers fanno la stessa cosa, ma a questo giro coinvolgono il loro pubblico.

Il brano, infatti, propone lo scenario in cui tanti estranei si ritrovano in un rehab in piena connessione tra loro. Con questo stile narrativo Oli Sykes e la sua band hanno ridipinto ciò che tutto il mondo ha vissuto durante la pandemia. Con questo pretesto, hanno invitato i loro fan a condividere le proprie esperienze in forma anonima. Per incoraggiarli hanno raccontato il loro percorso di recupero psicologico.

Il risultato è un brano in 6/8 intensissimi, con la voce di Oli sempre sul pezzo tra momenti di calma apparente e strida lancinanti. Strangers dei Bring Me The Horizon è anche accompagnato da un video diretto da Thomas James in cui i protagonisti si dimenano nelle loro angosce mentre la band accompagna i loro tormenti.

Queste le dichiarazioni di Oli Sykes:

L’ultimo disco in studio dei Bring Me The Horizon è Amo (2019) seguito dall’EP Post HUman: Survival Horror (2020) ispirato alla pandemia che contiene collaborazioni importanti come Yungblud (Obey) e le Babymetal (Kingslayer).

Maybe I’ll just be fu*ked up forever

should have figured myself out by now

And I don’t wanna tear myself open, no

But it’s hard to care when you bleed out

So won’t you break me down, break me down

Make me get better

I confess I’m a mess

Some kind of error

Well maybe I was destined to disappear

We’re just a room full of strangers

Looking for something to save us

Alone together

We’re dying to live and we’re living to die

Dying to live, living to die

We’re just a room full of strangers

Well I guess my guardian angel missed the memo

‘Cause we’re walking on razors again

And we swore to God we’d never let this happen, no

We dragged ourselves through hell

And we’ll be damned if we go back

Break me down

Break me down

Make me get better

I confess that I’m a mess

Some kind of error

Well maybe I was destined to disappear

We’re just a room full of strangers

Looking for something to save us

Alone together,

We’re dying to live

And we’re living to die

Dying to live, living to die

It never stops

Can’t erase this

So cross out my eyes

Tear the pages

‘Cause you and I

We’re just dying to live

And we’re living to die

Dying to live, living to die

It never stops, it don’t

Where did we go?

We’re all alone, all alone

No place like home

Take us back to yesterday

S.O.S

Save us from ourselves