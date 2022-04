In Bad Life dei Bring Me The Horizon e Sigrid c’è tutto il pop che la band di Oli Sykes porta con sé dagli esordi, nonostante le tantissime hit al vetriolo straziate da urla lancinanti, chitarre in drop e violenza sonora. A questo giro la band unisce le forze con la popstar norvegese e offre un abbraccio a tutte le persone sole, ferite e depresse, offrendo quasi una veste inedita che avevamo conosciuto solamente in Amo (2019).

Bad Life dei Bring Me The Horizon nasce da una stima reciproca tra i due campioni del mainstream. Oli Sykes ha rivelato di aver scritto il testo insieme al batterista Jordan Fish durante il lockdown, lavorando da remoto. Il messaggio c’era, ma il progetto assumeva sfumature lontane dall’idea originale. Poco dopo la band ha partecipato al Reading And Leeds Festival e nel backstage ha incontrato Sigrid. Le due realtà hanno scoperto una stima reciproca e la cantautrice norvegese ha proposto alla band di Oli Sykes una collaborazione. Così i Bring Me The Horizon hanno trovato la quadra per chiudere definitivamente il pezzo in cantiere.

Il risultato è tutto nel sound, nel mood e nel video ufficiale firmato da Raja Verdi: un mondo tormentato, disegnato tra atmosfere pop radiofoniche e love-rock, impreziosito dalle due voci che si impegnano per raccontare a tutte le persone colpite da un brutto momento che non sono sole. Raja Verdi ha dichiarato che il video ufficiale di Bad Life dei Bring Me The Horizon e Sigrid sintetizza quella sensazione che tutti almeno una volta abbiamo provato: la vita come un percorso ad ostacoli o come le montagne russe.

Il brano fa parte di How To Let Go, il nuovo album di Sigrid composto da 12 tracce. Di seguito il testo e la traduzione di Bad Life dei Bring Me The Horizon e Sigrid.

Testo

Everyone’s damaged

A little depressed

Every now and then we get that feeling in our chest(s)

Some days I’m a loser

Brush my teeth in the dark

Head above water

In a swimming pool of sharks It’s hard to get up out of bed

When everything is on its head

& nothing seems to make any sense

Like a bandaid on a bleeding heart

I fake a smile and fall apart

& no one ever knows I’m a wreck When the world is on your shoulders

And the weight of your own heart is too much to bear

Well I know that you’re afraid

Things will always be this way

it’s just a bad day

Not a bad life Everything’s backwards

And I’m hanging on

But no matter how hard I try I always come undone

Backed in a corner

Uncomfortably numb

Watching myself become a shadow of someone

It’s hard to find a place to hide

When you’re running from what’s inside

No matter where you go, there you are

So tonight I’ll go to war with me

Cos I’m my own worst enemy

And I don’t wanna fight anymore When the world is on your shoulders

And the weight of your own heart is too much to bear

Well I know that you’re afraid

Things will always be this way

But it’s just a bad day

Not a bad life

And I know it feels so hopeless

And I know how close you are to the edge right now

So I wrote this song to say

Things won’t always be this way no

It’s just a bad day

Not a bad life

Traduzione