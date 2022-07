Netflix ha stretto una collaborazione con Sennheiser con l’obiettivo di lanciare l’audio spaziale nell’ambito di alcune produzioni originali. La funzione assicurerà un audio più immersivo per tutti quegli utenti che godono del servizio di streaming avvalendosi delle cuffie. Non dovrete acquistare nient’altro per fruire della funzione, visto che l’audio spaziale sarà compatibile con ogni device e piano, senza richiedere altoparlanti surround o strumenti home theater (cosa che, altrimenti, avrebbe avuto davvero poco senso).

La collaborazione con Sennheiser nasce per la conversione dei mix audio surround in una presentazione audio spaziale, così che possa venire riprodotta attraverso altoparlanti stereo o cuffie, a seconda delle preferenze. Da questo momento in poi l’uscita stereo sarà rimpiazzata dall’audio spaziale a due canali Ambeo di Sennheiser, che si preoccuperà di estrarre ogni suono surround o traccia audio Dolby Atmos, mixandola in un profilo stereo più immersivo. I titoli compatibili con l’audio spaziale di Netflix, attualmente, sono pochi (tra le produzioni coinvolte troviamo Stranger Things 4, The Witcher o Red Notice); potete comunque fare una ricerca con la keyword ‘audio spaziale’ all’interno della barra dedicata di Netflix, così da ottenere tutti i titoli compatibili con la nuova funzione sonora.

Non si tratterà di un grande cambiamento per gli utenti che già fruiscono dei contenuti della piattaforma di streaming con un sistema home theater, ma sicuramente noteranno la differenza quelli che utilizzano il servizio di streaming in mobilità con le cuffie. Detto questo, speriamo che la novità dell’audio spaziale introdotta da Netflix possa incontrare il vostro favore e che gradiate l’audio immersivo dei contenuti originali disponibili. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com