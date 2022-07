Il set di Outer Banks, teen/adventure drama di Netflix, è stato colpito da un terribile lutto: il giovane Alexander “AJ” Jennings, controfigura del protagonista Chase Stokes nella serie, è morto dopo essere stato colpito due volte da pirati della strada.

La controfigura di Outer Banks, come riportato da Deadline, è rimasta vittima della strada la notte del 5 luglio, quando due veicoli hanno colpito la sua auto mentre viaggiava lungo Sol Legare Road a Charleston, nella Carolina del Sud. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Charleston, il primo veicolo è fuggito dalla scena prima di Jennings fosse investito da un secondo veicolo, anch’esso fuggito. Una dinamica che rende ancor più inaccettabile la perdita di questa giovane vita. Il conducente del secondo veicolo è stato poi fermato ad un posto di blocco, ma le accuse a suo carico devono essere ancora formulate.

Kimmie Stewart Casting, che lavora a Outer Banks di Netflix, ha annunciato così la notizia: “È con grande tristezza che rendo noto che martedì la madre di Alexander “AJ” Jennings mi ha informato della sua tragica morte. La troupe e il cast di Outer Banks hanno subito una terribile perdita quando AJ è stato colpito da due auto, che sono fuggite dalla scena questa mattina presto“. Il suo messaggio continua con un elogio del giovane stuntman: “AJ era un’anima bella e gentile e una luce brillante ogni giorno sul set. (…) Non riesco a realizzare lo shock e la tragedia dell’improvvisa perdita di AJ e i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento difficile“.

Anche il protagonista di Outer Banks Chase Stokes, che interpreta John B Routledge nel teen drama, ha condiviso un tributo a Jennings in una storia di Instagram: “Sto ancora cercando di elaborare il motivo per cui certe cose accadono e perché il mondo funziona nel modo in cui funziona. Il mio cuore è a pezzi. La tua vita era appena iniziata. Avevamo appena parlato di quanto eri elettrizzato riguardo alle tue melodie, di quanto sei arrivato lontano con quel vecchio basso a 6 corde e del tuo desiderio di continuare a creare arte“. Poi il ricordo delle sue doti umane: “Rendevi sempre caldo il cuore degli altri ed eri così dannatamente altruista. Vorrei avere più parole da dire in questo momento, ma l’ultimo giorno è stato a dir poco una battaglia. Ti amavamo tutti, hai toccato tutte le nostre vite e ci hai reso persone migliori, e per questo grazie AJ. Vola alto angelo“.

