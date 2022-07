Con Tu Mi Perdición di Arisa scopriamo uno dei tanti lati intimi della cantautrice di Sincerità. A questo giro Rosalba Pippa si mette a nudo, in tutti i sensi, e scoperchia un periodo della sua storia personale fatto di dolore e solitudine.

Arisa ha annunciato il singolo pubblicando una foto che la mostra senza veli, con tante mani che coprono i punti sensibili. Chi si è focalizzato sulla foto di sicuro non ha notato la nota allegata all’annuncio.

Arisa, infatti, si è lasciata andare in un lungo sfogo in cui ha raccontato il contesto intorno al quale è nata la canzone. Ecco le sue parole:

“Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa. Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi. Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi. Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto. Adesso sto meglio. Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito. Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte. Tu Mi Perdición racconta la storia del mio amore, che non cede più al dolore, ma neanche si dissolve. Rimane dentro e fortifica, rinnova, indica la strada. Strano è l’amore quando è autentico, indefinibile ma potentissimo, onnipresente anche nella perenne assenza. Manca, piango, vivo, passa. X boys and girls dal cuore spezzato, che possiate trovare la forza di andare oltre e di coltivare l’amore come un’esperienza intensa, mistica, personale e libera”.

Il brano, disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming, è stato scritto dalla stessa Arisa insieme a Giuseppe D’Albenzio, Ornella Felicetti, Giuseppe Barbera, Paco Martucci con la produzione di Jason Rooney. Il risultato è una canzone latin pop, con la voce inconfondibile della cantautrice che riesce ad impreziosire anche le sonorità più mainstream con le sue straordinarie capacità da interprete.

Eppure, con l’annuncio del nuovo singolo pubblicato due giorni fa, c’è stato anche lo spazio per le polemiche. Tra i commenti dei colleghi che festeggiavano la novità è comparso quello di Morgan che, probabilmente fermandosi alla foto senza veli, ha scritto: “Erotomane”.

I fan di Arisa si sono scatenati: “Sei degno dell’agente che ti ritrovi”, ha scritto una fan. Altri non sono stati da meno: “Stai parlando delle tue patologie?”. Marco Castoldi non ha replicato ad alcun commento. Altri hanno cercato di contestualizzare difendendo il cantautore, ma sono rimasti soffocati da chi lo accusava di superficialità.

Porque non vienés a mi casa

A verme y a mirarme

Te estoy esperando

Aquí

Si tú no vienés nos encontraremos

En otro lugar

El fuego del amor no se apaga nunca

El fuego del amor no se apaga nunca

El fuego del amor no se apaga nunca

El fuego del amor no se apaga nunca

Y Ahora te siento

Adentro de mi corazón

Un fuego lento

Que luego se va rápido

Se que llegas solo con la luna llena

Te quisiera aquí Toda la noche entera

De mi cuerpo puedes hacer lo que tú quieras

Y maltrátame pues solo a tu manera

Perdida entre

Tu sonrisa que ahora me miente

Y no me avisa

Enamorada

De esta perdición

Pero yo lo siento

Que tu amor me

Llegará

Y me tendré tu aliento

En mi cuerpo

Y bastará

Y compartir

Con la pasión

Este momento

Y renacer

Nueva mujer

Contigo adentró

Veo que te necesito pero queda el deseo

Y si tu me llama ahora no me volteo

Eoh si tú no me quieres como yo te deseo

Sigo mi camino y tú sigue tu hego

Me dejaré llevar a otra ciudad

Perdida entre

Tu sonrisa que ahora me miente

No me avisa

Enamorada

De esta perdición

Pero yo lo siento

Que tu amor me

Llegará

Y me tendré tu aliento

En mi cuerpo

Y bastará

Y compartir

Con la pasión

Este momento

Y renacer

Nueva mujer

Contigo adentró

Perdición perdición

Tu mi perdición

Perdición perdición

Mi revelación

Perdición perdición

Tu mi perdición

Perdición perdición

Mi revelación

Perdición perdición

Tu mi perdición

Perdición perdición

Mi revelación

Perdición perdición

Mi revelación

Perdición perdición

Mi revelación perdición perdición