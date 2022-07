“Un brindisi alla felicità”, urla Fedez a San Siro sul palco di Salmo: è tra gli ospiti del suo concerto-evento allo Stadio Meazza di Milano, rimandato per due anni causa covid.

Per Salmo è il battesimo del fuoco, la prima volta allo stadio San Siro, con una platea da oltre 50.000 persone e tanti ospiti sul palco, amici che si sono aggiunti alla sua festa e l’hanno impreziosita con duetti incredibili. Tra questi amici, anche Fedez. Sì, è il caso di inserirlo ormai tra i suoi amici, più che tra i suoi nemici. La pace è fatta, infatti. La conferma arriva proprio a San Siro.

“Vi ricordate quel litigio con Fedez?”, chiede ironicamente Salmo. E i suoi fan di certo non lo hanno dimenticato. Poi la precisazione: tra i due scorre buon sangue, oggi. Hanno discusso, hanno litigato, si sono chiariti. Adesso sono diventati amici.

“È un gioco, non ci vogliamo mai veramente male, anzi ci si becca e abbiamo fatto la pace. Diciamo che siamo diventati amici”, conferma Salmo, che questa notizia ai suoi seguaci l’ha voluta dare proprio dal palco più importante mai calcato nel corso della sua carriera.

Uno spettacolo unico, che ha mandato in visibilio i presenti e nel corso del quale non sono mancate sorprese. L’arrivo di Fedez sul palco è sicuramente tra queste, uno dei momenti che ha lasciato senza parole anche per il brindisi concluso con il lancio della bottiglia da parte di Fedez su un Salmo che ha finto di cadere a terra dopo l’urto.

Questi momenti sono disponibili nelle storie di Salmo su Instagram.