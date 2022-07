Ortaggi estivi, tra i più golosi in assoluto, i peperoni abbinano a un gusto forte e deciso una grande varietà di proprietà nutritive benefiche per il nostro corpo.



Nel banco ortofrutticolo siamo abituato a vedere tre tipologie di peperoni, che si distinguono per il loro colore. Ciascuno di essi, giallo, rosso o verde, hanno diverse caratteristiche, a livello sia di gusto che si nutrimento.



Il peperone giallo deve il suo colore al betacarotene, un antiossidante che viene convertito dal nostro organismo in Vitamina A. Questa contribuisce a metabolizzare il ferro e fa bene a pelle, vista e sistema immunitario. La Vitamina A agisce anche nella produzione di melanina e quindi favorisce un’abbronzatura dorata.



Il peperone rosso è ricchissimo di vitamine. Basta pensare che 100 grammi di questo ortaggio contiene 166mg di Vitamina C, mentre il fabbisogno medio europeo è di 90mg al giorno per gli uomini e 80 per le donne.



I peperoni verdi non sono altro che peperoni gialli o rossi ma raccolti prima della completa maturazione. Sono ipocalorici e ricchi d’acqua, il che conferisce loro grandi proprietà depurative.



Studi scientifici hanno appurato che i peperoni hanno proprietà antitumorali. L’acido ascorbico, in particolare, è un antiossidante che rafforza il sistema immunitario, incide sui radicali liberi e previene, oltre ad alcuni tumori, anche altre malattie degenerative.



L’alta concentrazione di carotenoidi rende i peperoni dei potenti antinfiammatori, soprattutto per le vie respiratorie. La quercetina, invece, previene malattie cardiovascolari e attenua l’ipertensione. Il potassio favorisce la vasodilatazione e favorisce l’afflusso di sangue, fungendo da regolatore per la pressione e la frequenza cardiaca.



E’ importante prestare attenzione al metodo di cottura dei peperoni. Una preparazione al vapore incide sull’acido biliare che consente un minor accumulo di grassi, oltre ad abbassare i rischi di malattie cardiache e vascolari.