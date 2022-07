Cosa hanno in comune Enzo Avitabile e Biagio Antonacci? Certamente l’amore per la musica e, nel secondo caso, un grande amore per Napoli. I due cantautori hanno deciso di unire le forze per un featuring.

Fatti Miei nasce da questa collaborazione e sarà disponibile da domani, venerdì 8 luglio, su tutte le piattaforme di streaming. Il brano farà parte del prossimo album del cantautore partenopeo che vedrà la luce a settembre. In questo disco Enzo Avitabile ha accolto tantissime collaborazioni e contaminazioni. Ci sarà, infatti, anche un duetto con Jovanotti dal titolo Sim Tutt’Uno, un’apertura al pop che Avitabile suggella con questo primo singolo in duetto con Antonacci.

Il brano, racconta Enzo Avitabile a Repubblica, è nato durante la pandemia. Biagio Antonacci non ha mai nascosto la sua passione per il cantautore partenopeo e i due artisti si erano promessi di impegnarsi in un progetto insieme.

Così Avitabile ha telefonato ad Antonacci:

“Quando Enzo mi ha chiamato chiedendomi una canzone per il suo nuovo album ero felicissimo e ho scritto questo brano di getto, subito dopo aver chiuso il telefono: testo e musica in 10 minuti! Enzo è poi intervenuto scrivendo in napoletano una parte di testo”.

La passione di Antonacci per Evitabile nasce con un album di quest’ultimo, pubblicato nel 1983. Meglio Soul, questo il disco, ha insegnato tanto al cantautore di Iris. Con questa collaborazione i due artisti suggellano il loro sodalizio, ma nonostante il titolo il brano non è un incentivo all’egoismo.

Enzo Avitabile dichiara:

“L’idea di fondo è: apriamoci uno verso l’altro. Tutti noi abbiamo dentro questa sofferenza, questa solitudine, questo rumore. Sono questi i fatti nostri che dobbiamo comunicare, aprendoci l’un altro”.

Per questo brano, Enzo Avitabile e Biagio Antonacci hanno scelto la soluzione più immediata: il pop nel senso più classico del termine.

