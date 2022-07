A Bologna inaugura Piazza Lucio Dalla, la piazza cittadina dedicata al compianto artista scomparso ormai 10 anni fa. Si tratta di uno spazio di quasi seimila metri quadrati coperto dalla tettoia “Nervi”, che rende orgoglioso il sindaco della città.

“Cambierà il destino di Bologna”, le parole del sindaco Matteo Lepore. Piazza Lucio Dalla sarà il punto di riferimento per gli eventi estivi che si svolgeranno in città e che proseguiranno anche oltre con un ricco cartellone di appuntamenti – musicali e non solo, in grado di andare incontro a tutte le esigenze e pensate per persone di tutte le età.

La piazza dedicata a Lucio Dalla, infatti, sarà il punto focale del festival Dimondi. Sarà gestita da Estragon in collaborazione con oltre altre realtà locali e l’inaugurazione si svolgerà sulle note di Edoardo Bennato. L’appuntamento è per il 9 luglio e già dal 13 si svolgeranno i primi concerti rilevanti nell’ambito del festival.

Il 13 luglio si terrà infatti un concerto a pedali ecologico dei Tetes de Bois, poi lo spazio accoglierà diversi artisti e musicisti da tutto il mondo. Ma ci sarà anche spazio per i giovani talenti che nella nuova Piazza Grande potranno trovare un palco accogliente ove esibirsi. Non solo musica: previste, poi, diverse attività in collaborazione con società sportive e non, per famiglie e ragazzi.

“Bologna inaugura una nuova Piazza Grande, sarà un’occasione per far conoscere questo luogo eccezionale che consegniamo alla città nel segno della musica, della cultura, dello sport, dell’inclusione”, le parole del sindaco Matteo Lepore.

La piazza sarà coperta, a tal proposito una precisazione: “La tettoia Nervi è stata realizzata con un cromatismo che permette un intervento artistico sogno qualcosa che si veda anche dalla Luna”.