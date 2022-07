Torna Battiti Live su Italia 1 il 5 luglio, già noti gli ospiti del primo appuntamento della nuova stagione. Alla guida delle 5 serate in onda a partire da oggi, martedì 5 luglio, c’è la coppia collaudata e confermata per il sesto anno consecutivo, composta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Radionorba torna anche quest’anno con la tournée primaverile che coinvolge il sud Italia e porta su Italia1 la migliore musica del momento, gli artisti italiani ed internazionali più apprezzati e le migliori location della Puglia.

Fedez, Tananai e Mara Sattei, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Coez, Pinguini Tattici Nucleari, Luigi Strangis, Fred De Palma sono solo alcuni dei cantanti in programma per stasera. Tanti altri coloro che si esibiranno sul palco principali ed alcuni ospiti sono attesi anche on the road, in altri luoghi importanti e splendidi della regione.

Marco Mengoni si esibirà da Conversano e La Rappresentante di Lista da Ceglie Messapica. La Radio del sud porta in televisione bellissimi panorami pugliesi con i palchi allestiti a Bari, Gallipoli e Trani per 5 prime serate.

Mariasole Pollio avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze, confermata alla guida dei contenuti dal backstage.

Gli ospiti di Battiti Live, prima puntata del 5 luglio

Nella prima puntata si esibiranno: Fedez, Tananai, Mara Sattei, Aka 7even, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Luigi Strangis, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Fred De Palma, Baby K, Coez, The Kolors, Boro Boro, Mr Rain, Alfa, Matteo Romano.

La regia è affidata a Luigi Antonini. Dopo il primo appuntamento del 5 luglio, sono attesi su Italia1 altri quattro appuntamenti a cadenza settimanale. Gli eventi non vanno in onda in diretta.