Il momento è propizio: vedremo Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip? I pianeti si sono allineati e quello che sembrava essere un sogno proibito adesso potrebbe diventare realtà. I provini per la nuova edizione e i piani di Alfonso Signorini stanno prendendo forma proprio in queste settimane mentre dall’altra parte abbiamo un Magalli adirato proprio per via del fatto che la Rai lo ha fatto fuori e ha deciso di non affidargli alcun programma nella prossima stagione.

A questo dobbiamo aggiungere il fatto che Giancarlo Magalli non sarà nemmeno la voce narrante de Il Collegio visto che il programma andrà in scena in una ‘versione più nuova’ e con una voce inedita. Allora cosa farà Giancarlo Magalli in tv? Le soluzioni potrebbero essere diverse a partire da Ballando con le Stelle (al quale potrebbe prendere parte come concorrente) e finendo proprio al Grande Fratello Vip, ma sarà davvero questo il suo futuro dopo tutti questi anni in tv?

I fan attendono con ansia di scoprire il suo destino ma, intanto, sognano il suo arrivo nella casa più spiata d’Italia soprattutto adesso che, alle due precedenti condizioni se n’è unita una terza: l’addio di Adriana Volpe. A quanto pare la conduttrice non sarà opinionista nella nuova edizione del programma e il suo posto sarà occupato da Orietta Berti. Anche questo potrebbe giocare a favore di una possibile partecipazione di Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip, rimarrà solo un sogno?

Al momento Giancarlo Magalli non si sbilancia ma nei giorni scorsi ha commentato poco positivamente il tacito addio della Rai scrivendo sui social: “La riconoscenza della Rai è leggendaria”. Si vendicherà prendendo parte al Grande Fratello Vip? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane.

