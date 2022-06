Ci siamo. L’Isola dei Famosi si è appena conclusa e già arrivano le news sui prossimi reality di Canale5 con una bomba: Orietta Berti opinionista al Grande Fratello Vip. Proprio in occasione del lancio dei nuovi palinsesti, i vertici Mediaset non solo hanno confermato il ritorno del Grande Fratello Vip con al timone Alfonso Signorini nella sua versione maxi ma anche il fatto che il conduttore sarà affiancato da uno dei nomi più pop del momento, Orietta Berti.

La cantante è reduce del successo di Quelle Brave Ragazze, al fianco di Mara Maionchi e Sandra Milo, è pronta a sbarcare nel prime time di Canale5 proprio nell’inedito ruolo di opinionista e questo ha mandato già in tilt il pubblico. Chi conosce le sue ultime evoluzioni (non parliamo di quelle musicali) tra gaffe e inseguimenti in quel di Sanremo, sa bene che si è parlato molto spesso di lei e sono molti i giovani che la seguono anche sui social e in tutti i suoi programmi.

Ufficialmente sembra che Orietta Berti prenderà il posto lasciato vacante da Adriana Volpe che dopo due anni, tra partecipazione e cast, lascerà la sua poltrona per la felicità, forse, della sua collega Sonia Bruganelli. Lady Bonolis tornerà ancora nel suo ruolo di opinionista, salvo cambiamenti dell’ultima ora, nella nuova edizione del reality che prenderà il via a metà settembre.

Proprio nei prossimi giorni, dopo l’annuncio delle due opinioniste, verranno a galla anche i primi nomi del cast della nuova edizione. Chi vorreste nella casa del Grande Fratello Vip 2022/2023? Al momento i nomi sono tanti (specie di ex concorrenti di altri programmi) ma le certezze sono poche, cosa succederà nei prossimi giorni e quando arriveranno i primi annunci ufficiali? Lo scopriremo strada facendo.