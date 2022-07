Vedremo Britney Spears al Super Bowl nel 2023? I rumor non sono ancora confermati, ma il nome della popstar sarebbe in lizza tra gli artisti che potrebbero intrattenere il pubblico durante l’Halftime Show della prossima edizione.

Per Britney Spears non sarebbe la prima volta. La lolita del pop, infatti, ha già calcato il prestigioso palco nel 2001 in occasione di uno spettacolo memorabile dal titolo The Kings Of Rock And Pop. In quell’occasione, infatti, al Raymond James Stadium di Tampa si esibirono gli Aerosmith, Mary J. Blige, gli NSYNC, Nelly e tanti altri.

La notizia è comparsa su alcune fonti che riportano che Britney Spears sarebbe in trattativa sia per la sua partecipazione che per la presenza di altre star che la affiancheranno durante l’esibizione. La voce di Baby One More Time avrebbe rifiutato alcune proposte facendo il nome, piuttosto, di Madonna e Iggy Azalea.

La notizia arriverebbe da un non meglio specificato “insider”. Per la popstar si tratterebbe di un glorioso ritorno. Nell’ultimo anno, infatti, Britney Spears ha ripreso in mano la sua vita e la sua carriera. Recentemente ha sposato il ballerino Sam Asghary in una cerimonia che, come ricordiamo, è stata minacciata dall’ex marito Jason Alexander che ha tentato di irrompere durante i festeggiamenti per impedire le nozze.

All’attesa della conferma di Britney Spears al Super Bowl si aggiunge quella del libro che dovrebbe uscire entro la fine del 2022. La popstar, infatti, ha deciso di mettere nero su bianco tutto ciò che ha passato negli ultimi 10 anni per via del contenzioso con il padre sulla conservatorship.

Ancora, sempre un “insider” afferma che insieme al libro potrebbe arrivare un nuovo album. Le voci sulla partecipazione di Britney Spears al Super Bowl sono in attesa di conferma, e la notizia potrebbe arrivare nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.

