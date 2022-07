“È un miracolo che sia riuscito a performare”, dice Fedez dopo l’esibizione a Battiti Live a Gallipoli ma non è stato l’unico ad avere problemi sul palco. Le ultime tappe dello show di Radionorba sono state registrate in Puglia e andranno in onda prossimamente su Italia1, fortunatamente non verranno trasmesse in diretta e le tre piccole disavventure potranno essere tagliate in fase di montaggio.

Un piccolo incidente sul palco per Fedez e uno per Tananai nel corso della stessa esibizione sulle note de La Dolce Vita, il nuovo singolo in radio che coinvolge anche Mara Sattei. A Battiti Live a Gallipoli, poi, una gaffe di Elisabetta Gregoraci, conduttrice dello spettacolo insieme ad Alan Palmieri, che l’ha trascinata in vetta alle tendenze di Twitter.

L’incidente di Fedez a Battiti Live a Gallipoli

Fedez sale sul palco per cantare La Dolce Vita, il nuovo singolo estivo che lo vede insieme a Tananai e Mara Sattei. Il rapper si diverte molto sul palco e sale sulle spalle di Tananai in ogni performance insieme ma stavolta qualcosa è andato storto. “È un miracolo che sia riuscito a performare”, racconta sui social dopo l’esibizione e spiega il motivo. “Perché quando sono salito sulle spalle di Tananai, mi sono frantumato la palla sinistra”, le parole del rapper. “Un applauso alla mia palla sinistra!”, conclude.

L’incidente di Tananai a Battiti Live a Gallipoli

Fedez non è l’unico ad aver avuto problemi sul palco. Tananai è caduto, nel corso della stessa esibizione. Fedez ha provato a soccorrerlo ma non c’è stato bisogno di aiutarlo a rialzarsi. Tananai ha poggiato male il piede e si è trovato sedere a terra sul palco. Ha continuato a cantare La Dolce Vita e si è rialzato da solo salvo poi recarsi presso la vicina ambulanza per una fasciatura che ha mostrato sui social.

La gaffe di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live a Gallipoli

Non è ancora tutto. Tra gli ospiti di Battiti Live a Gallipoli c’era anche il cantante Alvaro Soler. Nel momento della presentazione, Elisabetta Gregoraci lo ha annunciato come Alvaro Soleil, sbagliando il cognome. Questa gaffe le è valso un posto tra le tendenze di Twitter.