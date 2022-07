NCIS 19 e NCIS: Hawai’i non sono più andate in vacanza, come pure era inizialmente previsto: le due serie CBS, in onda ogni venerdì su Rai2, sono ancora presenti nel palinsesto della rete, ciascuna con un episodio in prima visione assoluta.

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i, rispettivamente la più recente del format originale e la prima stagione del suo ultimo spin-off, continuano a presidiare la prima serata del venerdì di Rai2, avvicinandosi ormai entrambe al finale delle rispettive stagioni.

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i sono in onda anche il 1° luglio (nonostante una programmazione inizialmente diversa della rete), come sempre con la serie madre ad aprire la serata e lo spin-off a seguire subito dopo. Ecco la trama di Una Vita Fa, l’episodio numero 18 di NCIS 19 in onda dalle 21.20.

Il trafficante d’armi Reymundo Diaz viene rilasciato dal carcere e in parallelo iniziano ad accumularsi cadaveri. Torres deve affrontare le ripercussioni delle sue azioni durante un’operazione sotto copertura.

L’accoppiata NCIS 19 e NCIS: Hawai’i continua poi nella stessa serata con la messa in onda dell’episodio 19 dello spin-off, dal titolo I Predatori: ecco la trama.

La squadra NCIS indaga su un naufragio di una nave che trasportava animali esotici e che ora mette a rischio la fauna selvatica di Oahu. Alex subisce un infortunio che mette fine alla sua carriera e Kai chiede a Melanie un appuntamento.

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i sono poi seguiti, a partire dalle 22:55, da un doppio episodio in prima tv dell’ottava stagione di The Blacklist. Tutte le serie sono fruibili anche su Raiplay, dove gli episodi restano disponibili per una settimana dopo la prima visione tv.

