Un piacevole ritorno in Grey’s Anatomy 19 potrebbe aiutare a sbloccare la situazione inedita che si è venuta a creare nell’ultimo episodio della stagione 18, quando molti dei personaggi principali si sono allontanati per svariati motivi. La prossima stagione, attesa il prossimo autunno su Disney+, dovrà trovare un modo per incardinare un nuovo inizio, oppure per riportare tutti indietro.

Un diversivo per Grey’s Anatomy 19 potrebbe essere il ritorno di Kate Walsh nel ruolo storico di Addison Montgomery, già apparsa in alcuni episodi della scorsa stagione e come sempre molto apprezzata dal pubblico storico della serie. La stessa attrice, parlando a cheatsheet.com, ha dichiarato di essere aperta all’idea di apparire di nuovo nel medical drama. Anzi, ci starebbe riflettendo.

Walsh ha anche aggiunto che Grey’s Anatomy 19 porterà in scena molti cambiamenti tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital, rinnovando il format rispetto alle passate stagioni. La sua Addison potrebbe far parte di queste novità.

Chi lo sa? Sì c’è… c’è una possibilità. Non so cosa farò. Stiamo chiacchierando un po’ sulla possibilità di tornare per qualcosa, ma non lo so ancora. So solo che ci sarà qualcosa di enorme, molte cose in serbo per la prossima stagione, molti cambiamenti, un sacco di cose davvero interessanti, penso a nuovi inizi e luoghi diversi in cui lo spettacolo andrà andare.

Grey’s Anatomy 19 debutterà a ottobre negli Stati Uniti su ABC e poco dopo in Italia, sempre in esclusiva su Disney+, che attualmente distribuisce in Italia tutte le stagioni della storica serie.

