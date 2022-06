Estate per molti italiani è sinonimo di mare. Si va in spiaggia per rilassarsi, abbronzarsi, ma anche per divertirsi. Una giornata al mare però ha anche numerosi effetti benefici sulla nostra salute. La talassoterapia, ovvero la cura di patologie e disturbi col clima marino, è in grado di alleviare in modo naturale una serie di fastidi e guarire alcune malattie. A causa dell’acqua salata e dello iodio presente nell’aria che respiriamo, il mare agisce positivamente sul nostro corpo, ma anche sulla mente.



Gli effetti del mare sulla pelle sono impareggiabili. Il sale agisce come uno scrub naturale. Pulisce la pelle, elimina le cellule morte e stimola la produzione di immunoglobulina. L’acqua del mare rende la pelle più luminosa e liscia grazie all’effetto riequilibrante del sale. L’acido silico contenuto nel sale contribuisce a curare alcune patologie della cute, come eczemi, psoriasi e diversi tipi di eritema.



Il mare è un alleato contro la cellulite. Grazie all’alta concentrazione di sali minerali, interviene positivamente sulla ritenzione idrica, favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso attraverso la pelle per osmosi.



L’acqua del mare ha un effetto antinfiammatorio sul nostro organismo. Grazie ai suoi minerali, agisce sugli organi (fegato, reni, cute) aiutando ad espellere rapidamente le tossine. Sono noti i benefici che l’aria di mare ha sull’apparato respiratorio. I sali minerali contribuiscono a curare patologie legate alla respirazione, come tosse, asma, allergie.



Una giornata al mare rafforza anche il nostro sistema immunitario. L’esposizione ai raggi del sole stimola la produzione di Vitamina D, che previene l’attacco di virus e batteri e agisce sulla salute delle ossa, contribuendo all’assorbimento del calcio.



Muscoli e articolazioni hanno grande giovamento dall’attività che si svolge in mare. Nuotare aiuta a rilassare i tessuti muscolari, migliora la mobilità delle articolazioni e, allo stesso tempo, libera dallo stress. Anche solo immergendosi nell’acqua del mare, invece, grazie alle basse temperature, si riattiva la circolazione del sangue. Passeggiare sulla battigia, con i piedi immersi in acqua, è un’attività ottima per chi soffre di gonfiore e affaticamento alle gambe.