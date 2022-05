È la prima di Quelle Brave Ragazze, e Orietta Berti gela Sandra Milo. Gela anche qualche spettatore, probabilmente, visto che l’argomento delle 3 conduttrici è il sesso. La tavola imbandita con la colazione, la faccia riposata del mattino, 3 amiche che si confrontano e inevitabilmente il discorso verte sulla vita sessuale.

Quelle Brave Ragazze

Il format di Sky Uno è iniziato giovedì 19 maggio. Le tre protagoniste sono Orietta Berti, Sandra Milo e Mara Maionchi, che si ritrovano a fare un viaggio on the road verso una meta sconosciuta. Mentre giravano, le 3 protagoniste non sapevano che avrebbero raggiunto Madrid, in Spagna.

Con le telecamere al seguito, Berti, Milo e Maionchi vivono l’esperienza del viaggio con tutte le sue sfumature: l’alloggio condiviso, la vita notturna, gli aneddoti e soprattutto le confessioni. Il primo dei 6 episodi ha già riscosso un grande successo, per questo c’è già chi spera in una seconda stagione. “Se Sky si vuole sbrigare”, dice scherzosamente Sandra Milo.

Ciò che è rimasto impresso dalla prima puntata è stato quel momento in cui le 3 donne hanno parlato di sesso durante la colazione.

Orietta Berti gela Sandra Milo

Il più grande – e unico – amore di Orietta Berti è il marito Osvaldo Paterlini. La voce de Finché La Barca Va tiene sempre a sottolinearlo, e lo fa anche con le due compagne di viaggio.

Sandra Milo racconta di essersi innamorata più volte. “La sessualità è il sentimento naturale che c’è, non vergognatevi”, dice la diva di Federico Fellini alle telecamere di Quelle Brave Ragazze. Si rivolge, poi, a Orietta: “Ma tu hai fatto l’amore solo con Osvaldo?”.

“Sì”, risponde perentoria la cantante di Cavriago. “E con nessun altro?”, insiste Sandra Milo. “Perché, devo andare con qualcun altro?”. Mara Maionchi scoppia a ridere. Sandra Milo la interroga sullo stesso tema: “Dopo che mi sono sposata, sicuramente sì”. La musa di Fellini insiste: “Tu non hai avuto grandi desideri sessuali, vero?”. La Maionchi sgancia la bomba: “Anche perché sessualmente non sono la regina del tango“.

