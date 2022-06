Un’esibizione a sorpresa, quella di Chris Martin in un pub, che i fortunati presenti non potranno dimenticare. Il frontman dei Coldplay era di ritorno dal Festival di Glastonbury insieme a Dakota Johnson e aveva deciso di fermarsi allo Stag Inn per gustarsi una birra.

Il cantautore e la fidanzata si sono dunque accomodati al tavolo, ma trattandosi di personaggi famosi non sono certo passati inosservati. I due, infatti, sono stati riconosciuti specialmente da una coppia di futuri sposi. Jeremy e Hannah, questi i nomi, sono sempre stati fan della band britannica e non capita certamente tutti i giorni di incontrare il proprio idolo nel pub frequentato abitualmente.

I due si sono avvicinati timidamente a Chris Martin e gli hanno confidato che durante i festeggiamenti di nozze faranno suonare A Sky Full Of Stars dei Coldplay, canzone scelta per il loro primo ballo. Il cantautore ha scelto, quindi, di rendere ancora più speciale quel momento.

Allo Stag Inn, un pub poco distante da Bath, c’è un pianoforte. Il frontman dei Coldplay si è schiarito la voce e si è scusato in via preventiva: “Ho la voce rauca”, comprensibilmente provato dall’appena conclusasi esibizione dal Festival di Glastonbury.

Chris Martin ha dunque suonato e cantato proprio quel brano, A Sky Full Of Stars, contenuto nel sesto album in studio Ghost Stories (2014) nonché una delle canzoni più famose della band. La coppia è stata intervistata dall’emittente britannica ITV e Hannah, la futura moglie, ha riferito: “Non avrei immaginato cosa sarebbe successo neanche in un milione di anni. Ho pensato che potesse stringerci la mano o scattare una foto, ma poi ci ha detto: ‘Volete che suoni un po’?’“.

In gran segreto, poi, la coppia avrebbe rivelato al cantautore la data delle nozze. Chris Martin parteciperà al matrimonio dei suoi fan?. Per Jeremy e Hanna vedere Chris Martin suonare in un pub proprio per loro è stato probabilmente il più bel regalo di nozze.

