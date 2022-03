Deliveroo Plus da oggi 23 marzo è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, in modo tale da poter ordinare tutto quanto volete senza pagare le spese di consegna. Ci sono, però, da considerare un po’ di aspetti prima di cantar vittoria. In primo luogo, l’abbonamento a Deliveroo Plus con Amazon Prime vale un solo anno, anche se il colosso dell’e-commerce potrebbe anche prorogare la promozione in futuro. L’ordine minimo per cui le spese di consegna risultano gratuite è di 25 euro (il taglio di abbonamento incluso con Amazon Prime è Deliveroo Plus Silver, che ha normalmente un costo di 2,99 euro al mese).

Vi rammentiamo che esiste anche l’opzione di abbonamento Deliveroo Plus Gold, che prevede la consegna gratuita anche a fronte di ordine di 10 euro. Come fare per avere Deliveroo Plus gratis per 1 anno con Amazon Prime? Innanzitutto, dovrete essere abbonati ad Amazon Prime: dopo di che, visitate questa pagina e seguite tutte le istruzioni che vi compariranno a schermo, in modo da collegare i due account (Amazon Prime e Deliveroo Plus). Una volta completata la procedura, riceverete un’email dal team di Deliveroo che vi darà il benvenuto al servizio, spiegando anche tutti i vantaggi associati.

Ricordate che cancellando l’iscrizione ad Amazon Prime perdereste pure i privilegi di Deliveroo Plus. Non è fondamentale che gli indirizzi email dei due servizi corrispondano: il bonus è ottenibile anche nel caso in cui si tratti di account di persone diverse. Nel caso in cui foste già iscritti a Deliveroo Plus non dovreste fare altro che cliccare sul pulsante ‘Attivalo ora’ della pagina che vi abbiamo segnalato poco fa: l’abbonamento a pagamento verrà come messo in pausa per 12 mesi, per poi essere ripreso una volta terminato il periodo promozionale di un anno garantito da Amazon Prime.

Continua a leggere su optimagazine.com