Il processore del Samsung Galaxy S23 è alle porte e arriverà già entro la fine del 2022. Considerando un probabile lancio dei successori del Samsung Galaxy S23 nel gennaio o febbraio successivo, la soluzione hardware calza proprio a pennello della futura uscita.

La conferma del lancio del lancio del prossimo Snapdragon 8 Gen 2 a novembre proviene dalla stessa Qualcomm che ha programmato un suo prossimo convegno tra il 14 e il 17 del mese autunnale. La soluzione dovrebbe essere utilizzata indifferentemente su sul Galaxy S23, Galaxy S23+ e anche Galaxy S23 Ultra.

Quanto ne sappiamo del processore in arrivo fra qualche mese? Tra i dettagli a noi noti, spiccano quelli relativi al processo di produzione delle unità hardware che continuerà ad essere a 4 nanometri, esattamente come nel caso dello Snapdragon 8+ Gen 1 in dotazione sui Galaxy S22. Il nuovo hardware dovrebbe poter contare su un core CPU Cortex-X3, due core CPU Cortex-A720, due core CPU Cortex-A710 e tre core CPU Cortex-A510. La GPU associata dovrebbe essere Adreno 740. Ancora, non c’è da avere dubbi sul modem 5G integrato dell’unità con velocità di download e upload più elevate e varie altre tecnologie in dotazione come Wi-Fi 6E, GPS e Bluetooth 5.3.

Altro dettaglio interessante relativo al motore che ruggirà sotto il cofano dei Samsung Galaxy S23 è quello relativo al fatto che la soluzione Snapdragon dovrebbe essere impiegata in tutti i mercati del mondo al momento del lancio dei top di gamma. Non dovrebbero esserci insomma paesi in cui si sceglierà di optare per la soluzione Exynos 2300, sebbene fatta in casa. La scelta di appoggiarsi a Qualcomm in maniera esclusiva potrebbe in effetti perpetuarsi per altri 2 anni abbondanti fino al 2025, quando il lancio di un’unità completamente nuova farà capolino e metterà da parte a sua volta gli Snapdragon, probabilmente sul Galaxy S25.

