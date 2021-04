Castlevania cancellato: la serie animata di Netflix terminerà con la quarta stagione, composta da nuovi dieci episodi. Il debutto è previsto per il 13 maggio.

Tuttavia potrebbe non essere l’ultima volta che vedremo Belmont e gli altri. Secondo una fonte interna, che conosce la situazione, Netflix sta cercando di sviluppare un nuovo show ambientato sempre nell’universo di Castlevania che includa dei nuovi personaggi.

Ispirato alla classica serie di videogiochi Konami con lo stesso nome, Castlevania è una serie dark in salsa medievale incentrata su Trevor Belmont, ultimo membro del suo clan, un cacciatore di vampiri che cerca di salvare l’Europa orientale dall’estinzione per mano dello stesso Vlad Dracula Tepes. Nella sua battaglia è affiancato dalla maga Sypha Belnades e Alucard, il figlio di Dracula.

Il cast vocale include: Richard Armitage (Trevor Belmont), James Callis (Alucard), Alejandra Reynoso (Sypha Belnades), Theo James, Adetokumboh M’Cormack e Jaime Murray. Warren Ellis ha creato la serie e funge da produttore esecutivo insieme a Kevin Kolde, Fred Seibert e Adi Shankar. La regia è affidata a Sam Deats.

La prima stagione di Castlevania, composta da quattro episodi, ha debuttato nel 2017. Una seconda stagione di otto episodi è seguita nel 2018, con la terza stagione composta da 10 episodi pubblicati sulla piattaforma di streaming nel corso del 2020.

Castelvania 3 si era conclusa con Alucard pronto a ereditare il titolo di suo padre Vlad Tapes; dopo aver ucciso i suoi traditori, Sumi e Taka, il vampiro ha lasciato i loro corpi impalati come un avvertimento per i suoi visitatori. Hector invece è stato ingannato da Lenore e le sue sorelle, che lo hanno costretto a restare nel loro castello come loro schiavo.

Castlevania cancellato, ma gli amanti degli anime e serie animate troveranno altri titoli simili nel catalogo italiano. Negli ultimi anni, Netflix ha spinto maggiormente sulla produzione di anime. Tra i nuovi titoli proposti, Blood of Zeus, Dragon’s Dogma e Pacific Rim: The Black. Netflix sta inoltre preparando diversi progetti anime basati su importanti videogiochi, come Resident Evil: Infinite Darkness.