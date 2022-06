Per Lewis Hamilton non è stato un weekend facile. Il sette volte campione del mondo ha avuto dei grossi problemi di salute durante la preparazione al GP di Azerbaijan.

Tutta colpa della monoposto. La sua Mercedes non ha smesso un attimo di rimbalzare e, andare a oltre 300 km/h guidando una macchina del genere non è di certo il massimo. Il britannico ha comunque terminato la gara a Baku, che si è svolta oggi domenica 12 giugno, ottenendo un brillante quarto posto dietro al suo compagno di squadra George Russell.

La focena ha creato già abbastanza problemi ai team quest’anno (e non siamo neanche a metà stagione), e l’unica soluzione sarebbe apportare delle modifiche alla monoposto di Lewis Hamilton, alzandola. Tuttavia, ciò non porterebbe a nulla di buono per le vetture. Lo stesso Russell aveva dichiarato che a lungo andare avrebbero causato qualche incidente di gara.

Hamilton ha stretto i denti per tutti i 51 giri, e più volte al suo team radio ha ammesso quanto gli facesse male la schiena a causa di tutto quel “rimbalzare” in curva e nei rettilinei. Terminata la gara, il campione del mondo è stato aiutato mentre si alzava e usciva a fatica dalla sua monoposto. Per la sua prestazione in pista e il gran recupero, sorpassando anche Pierre Gasly nelle ultime fasi, Lewis Hamilton si è guadagnato il titolo di “pilota di giornata” lanciato dalla Formula1 tramite il suo sito ufficiale.

“Pregavo affinché la gara terminasse”, ha dichiarato il pilota Mercedes ai microfoni di Sky Sport, nel post gara.

Con Russell terzo e Hamilton quarto, la scuderia di Toto Wolff guadagna punti importanti e la lotta al titolo costruttori si riaccende. Le Ferrari sono state entrambe costrette al ritiro, regalando un’altra doppietta alla Red Bull, ormai lontana e vicinissima a vincere il mondiale.