Parliamo di pezzi di storia, quando ci riferiamo alle più belle canzoni di George Michael. Dagli Wham alla carriera solista, il cantautore britannico è stata una delle voci più importanti del pop e dell’elettronica, con quel carisma che è tipico di chi vive fino in fondo la sua vita e la sua passione.

Last Christmas (1984)

Quando si parla di Wham e George Michael non si può prescindere da quell’incipit: “Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away”, brano ricorrente in ogni Natale quasi quanto All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey. Pop, malinconia, elettronica e ancora pop nel senso più nobile del termine.

Careless Whisper (1984)

Senza il riff di sax di Steve Gregory probabilmente Careless Whisper non avrebbe la stessa sensualità. Un brano intimo e sofferto, ma anche elegante grazie all’interpretazione straordinaria di George Michael. Non a caso, il singolo raggiunse il primo post nelle classifiche di tutto il mondo.

Faith (1987)

Tra le canzoni più belle di George Michael non può mancare Faith, evergreen della leggerezza e del successo radiofonico di cui esiste anche una versione esplosiva proposta dai Limp Bizkit.

I Want Your Sex (1987)

Con un titolo così eloquente – letteralmente: “Voglio il tuo sesso” – nella storia di I Want Your Sex non sono mancati i problemi con la censura, ma la richiesta del pubblico era talmente forte che il brano divenne una hit dell’estate 1987. Il suo successo fu incrementato quando fu scelta per la colonna sonora di Beverly Hills Cop II.

Outside (1998)

Dopo essere stato sorpreso in un bagno di Beverly Hills con un amante, l’omosessualità di George Michael divenne di dominio pubblico. Il cantautore rispose con questo brano in cui, addirittura, campionava l’audio del telegiornale che aveva riportato la notizia.

