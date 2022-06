Il primo album di Manuel Agnelli da solista ha un titolo, una data e un nuovo singolo come anticipazione. Signorina Mani Avanti è fuori oggi come nuovo estratto dopo La Profondità Degli Abissi, Pam Pum Pam e Proci.

Il primo album di Manuel Agnelli

Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso uscirà il 30 settembre e sarà il primo capitolo da solista di Manuel Agnelli mentre si attendono novità dagli Afterhours.

In questi ultimi anni il cantautore sta vivendo una nuova vita. All’esperienza televisiva di X Factor nel ruolo di giudice, infatti, Manuel Agnelli si è affacciato al mondo del cinema partecipando alla colonna sonora di Diabolik, il film dei Manetti Bros con Luca Marinelli nel ruolo del protagonista mascherato.

Da questa collaborazione sono nate La Profondità Degli Abissi e Pam Pum Pam. In entrambi i casi tutti abbiamo inteso che il rocker brianzolo fosse in procinto di lanciarsi verso un’esperienza discografica nuova, pensiero che ha trovato conferma con il lancio dei singoli successivi. Oggi la notizia ufficiale è arrivata.

Sulla sua nuova esperienza discografica Manuel Agnelli dichiara: “Nei nuovi pezzi che sto producendo la parte ritmica ha un ruolo fondamentale”, e le anticipazioni che abbiamo ascoltato finora confermano le parole del cantautore.

Signorina Mani Avanti

In Signorina Mani Avanti Manuel Agnelli ci restituisce ciò che manca nella scena indie contemporanea: i suoni disturbati, le distorsioni inquiete e l’ossessione del rumore. In questo brano hanno collaborato Tommaso Colliva (Muse, Calibro 35) e i Little Pieces Of Marmalade, il duo scoperto dallo stesso Agnelli nel contesto di X Factor.

Nello specifico, DD dei LPOM suona la batteria mentre Frankie suona i synth. A proposito del nuovo singolo, in rotazione radiofonica e in streaming da oggi venerdì 24 giugno, Manuel dichiara:

“In Signorina Mani Avanti le percussioni sono state create con oggetti della vita quotidiana: cartoni, bidoni metallici, catene, anziché percussioni tradizionali. Una delle caratteristiche di questo pezzo è che è arrangiato con doppia batteria, che è una delle cose che mi sta intrippando di più in questo momento: una più tradizionale, appunto, e una molto più tribale e preistorica”.

Ancora:

“Signorina Mani Avanti vuole essere un invito un po’ scuro a liberarsi delle aspettative che noi stessi ci eravamo imposti di realizzare, dalle gabbie che i nostri stessi progetti spesso ci costruiscono intorno e dall’idea che gli altri hanno di noi. La rivoluzione cambia le cose, ma le cambia a modo suo e non a modo nostro… E noi possiamo ancora e sempre essere mille cose diverse, mille cose nuove, indipendentemente da quello che siamo stati fino ad ora”.

Continua a leggere su optimagazine.com