Perché non si vedono le storie Instagram oggi 23 giugno? Un nuovo down, l’ennesimo di queste settimane, sta interessando il social per immagini nel pomeriggio di questo primo giovedì d’estate. Non che il servizio non sia per nulla raggiungibile, anzi si riesce ad accedere al proprio profilo e anche visualizzare la maggior parte dei contenuti dei feed. Al contrario, come pure già accennato, sono le storie a mostrare vistose anomalie rispetto alla solita esperienza in app social.

La prima cosa da dire è che non si vedono le storie Instagram sia sui dispositivo iOS e dunque sugli iPhone sia sugli smartphone Android. L’utilizzo di una versione rispetto ad un’altra dell’app social non è dunque una discriminante effettiva dei problemi odierni. Il servizio Downdetector mette in evidenza, al momento di questa pubblicazione alle 15:15 odierne, più di 400 segnalazioni di utenti per i quali gli specifici contenuti della piattaforma sono del tutto non fruibili.

Impossibile non far notare come il fatto che non si vedono le storie Instagram oggi non sia del tutto nuovo alla piattaforma. L’anomalia è ricorsa più volte nel recente passato, scatenando le proteste degli utenti desiderosi invece di fruire delle ben note stories. Proprio perché già coscienti delle esperienze passate, possiamo dire che i problemi attuali potrebbero dipendere solo a monte, dai server e sistemi associati al social e non da aggiornamenti recenti o bug specifici. Qualunque soluzione come l’uscita dal proprio profilo e il nuovo login e ancora la disinstallazione dell’app con il nuovo download potrebbero avere scarsi se non nulli riscontri. Sarebbe molto meglio attendere che il rimedio provenga dal team del social network, magari in tempi brevissimi. quest’ultimo non ha però rilasciato alcuna dichiarazione in merito al down odierno tuttavia, lasciando a secco la base utenti di qualsiasi spiegazione o suggerimento.

Continua a leggere su optimagazine.com