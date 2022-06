Un malore per Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e del cantautore Eros, ci racconta quanto sia importante tenersi in guardia dal caldo e dall’umidità.

La figlia d’arte si trovava ai Navigli di Milano insieme ad un’amica. Improvvisamente ha avuto un calo di pressione che ha costretto i titolari del locale ad intervenire.

Il caldo e lo scirocco che in quel momento aveva colpito la città l’hanno messa a dura prova. Aurora, infatti, ha accusato una debolezza improvvisa e si è trovata costretta a stendersi con le gambe tenute in alto e un panno bagnato sulla fronte per riportare la pressione ai valori normali.

Aurora lo ha raccontato su Instagram e ha documentato l’accaduto con foto e un video in cui ha rassicurato i fan. Per questo la giovane showgirl ha colto l’occasione per dare alcuni consigli su come gestire questo genere di emergenza. Ecco il suo racconto:

“Siamo andate sui Navigli. 40 gradi con scirocco africano. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa”.

Solo una normale conseguenza del caldo, quindi. “Non mi era mai successo”, precisa Aurora Ramazzotti in una storia successiva in cui gioca la carta dell’ironia. La showgirl pubblica la foto che la mostra sdraiata, con un’espressione evidentemente provata e un panno sulla fronte.

Ecco i suoi consigli:

“È importante avere qualcuno che gestisca la situazione senza entrare nel panico. Sdraiarsi così è un’ottima idea. I panni freschi in testa sono il paradiso. Un ragazzo al bar mi ha detto che sono bella anche da svenuta, grazie tato. E grazie ancora a tutti”.

L’amica con cui Aurora Ramazzotti ha condiviso quest’esperienza, e dalla quale ha ricevuto soccorso insieme ai titolari del locale, è Sara Daniele, figlia di Pino Daniele.

