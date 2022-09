Eros Ramazzotti nonno: la prima dedica per il nipotino o la nipotina che nascerà arriva dal palco dell’Arena di Verona. Ramazzotti ha lanciato il nuovo disco ed è in piena tournée. Nell’esibirsi all’Arena di Verona ha riservato bellissime parole a sua figlia Aurora che porta in grembo il frutto dell’amore con Goffredo Cerza, dopo 5 anni di relazione circa. I due si erano conosciuti grazie all’amica in comune, Sara, figlia di Pino Daniele.

Ha usato il palco più prestigioso della penisola per commentare per la prima volta la notizia, e lo ha fatto davanti al suo pubblico. In prima fila, non poteva mancare la figlia Aurora, ma anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo. A pochi posti di distanza era infatti seduta l’influencer Giulia De Lellis che ha ripreso tutto e lo ha postato tra le storie su Instagram.

Solo di recente, Aurora Ramazzotti ha confermato di essere in dolce attesa scusandosi – attraverso un video ironico – con tutte le persone a cui ha dovuto smentire la gravidanza fino alla pubblicazione della clip.

“Mi stai facendo diventare nonno”, le parole commosse di Eros Ramazzotti, futuro nonno che ha già le idee chiare per quanto riguarda il o la nipote: lo/la vuole sul palco a cantare.

“Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina non importa. L’importante è che stia bene, e che venga in un mondo migliore di questo in cui stiamo vivendo”, ha aggiunto. Ha poi ringraziato la figlia per avergli concesso di vivere questa enorme gioia: “Grazie Auri, ti amo”, prima di riprendere il concerto.

Se tutto giunge anche a chi non era presente allo spettacolo all’Arena di Verona lo dobbiamo a Giulia De Lellis che ha prontamente ripreso la scena.

