Al via la prevendita dei biglietti per Speciale Music Awards all’Arena di Verona. La data è già nota: l’evento è atteso nell’anfiteatro scaligero per il prossimo 8 settembre. Non sono noti invece gli ospiti che si alterneranno sul palco né i conduttori.

Per il terzo anno consecutivo, torna l’appuntamento con lo Speciale Music Awards all’Arena di Verona, uno degli eventi di riferimento nel panorama musicale nazionale, che quest’anno andrà in scena giovedì 8 settembre a partire dalle ore 18.00.

Per accedere allo spettacolo è necessario essere in possesso dei biglietti, da oggi in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola.

Uno show musicale volto a premiare i migliori artisti del panorama musicale italiano (e non solo) in compagnia di alcuni tra i più importanti cantanti della penisola, per vivere una serata di fine estate all’insegna della musica dal vivo. Non mancheranno le sorprese, sulle note dei grandi successi musicali del 2022, premiati all’Arena di Verona insieme ai rispettivi interpreti.

Quali sono le canzoni che hanno segnato l’anno in corso e quali quelle che non dimenticheremo mai, per sempre legate al 2022? All’Arena di Verona ne verranno premiate un bel po’ insieme alle voci che le hanno rese note.

Per ipotizzare gli ospiti è ancora presto ma non tarderanno a raggiungerci tutte le informazioni del caso.

Intanto, parte la prevendita dei biglietti.

Biglietti per Speciale Music Awards all’Arena di Verona

I biglietti per assistere all’evento SPECIALE MUSIC AWARDS 2022 sono in vendita da oggi, martedì 21 giugno a partire dalle ore 16:00 su www.ticketone.it e www.ticketmaster.it.

