Non funzionano le storie Instagram a diversi utenti in questo martedì 14 giugno. Non che la funzione sia completamente off limits per gli utenti registrati ma mostra delle anomalie molto vistose. In particolare non si riescono a visualizzare i contenuti nuovi a favore solo dei vecchi, con sommo rammarico di chi, sul social per immagini, vorrebbe essere sempre super informato di quanto sta per avvenire tra i propri contatti.

Ci sono diverse segnalazioni, soprattutto su Twitter, di un procinto di down per Instagram appunto. Lungi dal non funzionare l’intera piattaforma, come già riferito, ci troviamo invece al cospetto di un bug specifico. In particolar modo, possiamo dire che la difficoltà principale riguarda la visualizzazione di storie recenti. Nel momento in cui si tenta di guardare i contenuti appena pubblicati, dal social vengono riproposti in loop solo quelli vecchi di svariate ore, anche di giorni. Solo se si ha la pazienza di aspettare, al termine di tutta la lista di contributi non più freschi si può beneficiare degli ultimi condivisi dagli utenti.

Se non funziona Instagram, in particolare solo per la visualizzazione delle storie in questo giovedì di metà mese, possiamo parlare di un bug specifico della piattaforma che dovrebbe essere presto risolto dagli esperti del social network. Almeno al momento di questa pubblicazione, non sembra esserci qualche distinzione tra app per Android e iPhone in termini di malfunzionamenti più o meno diffusi. La mancata visualizzazione degli ultimissimi contenuti sarebbe un problema generalizzato piuttosto. I vertici della piattaforma non hanno rilasciato ancora dichiarazioni sugli errori attuali e non è detto che lo facciano prima di una più che probabile repentino ritorno alla normalità. Il consiglio utile per i nostri lettori per cercare di ovviare al bug potrebbe essere quello di uscire dal proprio account ed effettuare un nuovo accesso per superare le difficoltà in corso. Nel caso in cui l’operazione non dovesse dare i risultati sperati, sarà di certo più utile attendere.

Continua a leggere su optimagazine.com